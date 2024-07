(Test) Final Fantasy 14 - Dawntrail : Nos premières impressions (PC)

Publié le Mardi 23 juillet 2024 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

La reine de Tural, ce sera moi !

Après les événements d’Endwalker et le point final de la saga des Asciens commencée avec A Realm Reborn, votre héros, le Guerrier de la Lumière, se retrouve désœuvré après tant d’années d’aventures et en vacances forcées. C’est alors que débarque Wuk Lamat, princesse du lointain continent du Tural, qui vous demande de but en blanc de l’accompagner au Tural pour l’aider à gagner le rite de succession contre ses frères et, par conséquent, à devenir reine du Tural. N’écoutant que votre soif d’aventures, vous décidez donc d’embarquer pour ce nouveau continent plein de mystères et, celui de la “Cité d’or” semble vite devenir le cœur de vos préoccupations.Entre deux batailles épiques contre des monstres et des méchants aux plans machiavéliques, notre héros doit jongler avec des tâches aussi héroïques que cueillir des fruits tropicaux, gagner des concours de danse et éviter les coups de soleil. C'est une aventure où les sandales et la crème solaire sont aussi importantes que l'épée et le bouclier.Bref, "Dawntrail" est la preuve vivante que même en vacances, le devoir appelle toujours, surtout si ce devoir implique de sauver le monde tout en portant un chapeau de paille et des lunettes de soleil.