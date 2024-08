(TEST) ONE BTN BOSSES (PC)

Publié le Jeudi 29 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Vous allez rager

Aujourd'hui, Stacy nous parle de ONE BTN BOSSES, un jeu qui se joue avec une seule touche, et dont l'histoire se résume à "un employé monte en grade en tuant ses supérieurs hiérarchiques".Si à première vue, l'histoire tient plus du fait divers que du jeu vidéo, je suis certain que le concept a beaucoup intéressé Stacy. Prend guarde à toi Cedric, je sens qu'elle a une nouvelle idée en tête !Franchement, c'est pour ça que je veux pas être patron : se faire attaquer par des employés assoifés de sang, de pouvoir et d'augmentations salariales, quelle galère !