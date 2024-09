- Les précommandes de Romance of the Three Kingdoms 8 Remake sont ouvertes

Publié le Vendredi 27 septembre 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Drama dans la pagode

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake est un jeu de simulation historique et de stratégie au tour par tour. Il reprend Romance of the Three Kingdoms VIII with Power Up Kit et inclut les contenus supplémentaires « All Officers Play » et « All Periods Scenarios » ainsi que de nombreux nouveaux contenus. Le joueur y incarne un officier et pourra influencer sa vie ainsi que les évènements historiques se déroulant autour de lui. S’il réunit les bonnes conditions, il pourra épouser un autre personnage du genre opposé et avoir un enfant qu’il faudra ensuite élever. Cet enfant pourra ensuite éventuellement être joué par le joueur. Parmi les améliorations proposées nous pouvons trouver la mécanique de Sagesse. La Sagesse est nécessaire pour apprendre diverses tactiques, compétences et permettre aux officiers de monter de niveau et elle s’obtient en complétant des missions, en combattant ou encore en approfondissant les relations entre officiers. Les joueurs pourront également acquérir de l’expérience dans différentes compétences. Pour compenser ses faiblesses, le joueur devra compter sur le soutient de ses compagnons. Ensuite, un système de « débat » a été ajouté. Ces derniers verront s’affronter des officiers en fonction du nombre de cartes qu’ils auront en main. Ces « débats » sont hautement stratégiques et pourront faire évoluer la situation.Romance of the Three Kingdoms 8 Remake est un jeu de Koei Tecmo Games. Il sortira le 24 octobre sur PS4 et 5, Switch et PC via Steam . Les précommandes sont déjà ouvertes.