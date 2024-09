(TEST) Visions of Mana (PC, PS4 et 5, Xbox Series X|S)

Publié le Vendredi 27 septembre 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Joyeux sacrifice d’âme

En tant que grande amatrice de sacrifices humains, Marie a eu le plaisir de tester Visions of Mana, qui traite précisément de ce sujet.En dehors du côté spectaculaire que représente un sacrifice, je suis moi-même assez fan du concept. Surtout quand la personne sacrifiée est déterminée aléatoirement, ça rajoute un peu d'épices à l'événement, avec ce côté "Gambling" qui est extrêmement addictif.J'essaie chaque jours de retrouver ce sentiment depuis que j'ai été banni de tous les casinos de la région pour avoir misé Rouge ET Noir 30 fois d'affilées à la roulette.Pour les non-initiés, si vous misez également entre Rouge et Noir, vous êtes certains de récupérer votre mise, sauf si la bille s'arrête sur le zéro.Et vous vous ferez virer du casino aussi, mais c'est un détail.