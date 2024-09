- Annoncement de INAYAH-Life After Gods

Publié le Vendredi 27 septembre 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

C'est plutôt joli tout ça

INAYAH-Life After Gods est action-plateformer en 2D se déroulant dans un monde postapocalyptique ou se trouvaient auparavant une civilisation alien très avancée. Le jour incarne Inayah, une orpheline paria qui voyage dans le but de retrouver sa tribu. Elle est guidée dans son aventure par l’esprit de son mentor, à présent décédé. Pour mener sa quête à bien, Inayah devra faire face à des boss, découvrir un vaste monde rempli de secrets et améliorer ses capacités. Elle peut courir, sauter, dasher et elle dispose d’un gantelet magique multifonction pouvant se transformer en lame, en poing ou en fléau. Le jeu propose aussi des mécaniques de RPG et Inayah pourra améliorer ses armes, son équipement et ses compétences. Enfin, la trame narrative du jeu propose plusieurs fins possibles. INAYAH-Life After Gods est le premier jeu de ExoGenesis Studios, un studio créé par des vétéran du milieu. Sa sortie est prévue pour le premier trimestre de 2025 sur PC via Steam et pour le deuxième trimestre de 2025 sur PlayStation et Xbox.