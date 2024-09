Go Mecha Ball est sorti sur PS5 et Switch

Publié le Vendredi 27 septembre 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

Des chats, des flippers et plein de néons

Go Mecha Ball est un twin-stick shooter et shoot them up inspiré des flippers. Dans un monde très coloré, les joueurs seront amenés à choisir un mecha pour aller se battre contre des IA sauvages. Il existe 4 mecha et chacun dispose de son arsenal d’armes, de capacités et d’améliorations. Les joueurs peuvent se déplacer à pied ou bien rouler et rebondir comme une balle. Le champ de bataille chaotique est parfait pour tenter des manœuvres acrobatiques et des stratégies farfelues.Go Mecha Ball est développé par Whale Peak Games et édité par Super Rare Originals. Il vient de sortir sur PS5 et Switch et était déjà sortit auparavant sur PC et Xbox Series X|S.