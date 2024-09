Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Samedi 28 septembre 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Throne and Liberty : un nouveau MMO qui monopolise le classement ?!

Throne and Liberty EA Sports FC 25 Steam Deck TCG Card Shop Simulator Once Human Monster Hunter Wilds Tiny Glade Throne and Liberty : Early Access Pack ultimate Warhammer 40,000 : Space Marine 2 Dragon Ball : Sparkling ! Zero Crusader Kings III Throne and Liberty : Pack Deluxe d'accès anticipé Microsoft Flight Simulator 2024 Throne and Liberty : Pack Ultime d'accès anticipé The Finals Counter-Strike 2 Cyberpunk 2077 Crusader Kings III : Roads to Power Ravenswatch Satisfactory

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.