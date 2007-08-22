(TEST) Razer Wolverine V2 Pro

Publié le Jeudi 7 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

300 balles la manette

300 € pour une manette. Ok je sais qu'il y a des passionnés mais pour la joueuse PC que je suis c'est énorme. Un clavier, une souris et PAF on lance le jeu. C'est quand même efficace. Et puis surtout vous savez tout ce que l'on peut faire avec 300€ ?On peut s'acheter une imprimante 3D pas dégueu, refaire sa garde robe, mais surtout et surtout, on a le budget pour ce faire un petit aquarium marin. Et ça c'est fou. Je sais, je sais c'est chacun ses priorités mais avoir némo sur son bureau c'est quand même très stylé. D'ailleurs, les poissons clowns ne vivent pas forcément dans des anémones. Ils peuvent très bien s'en passer. Même si c'est quand même plus naturel pour eux d'en avoir une. Sauf qu'il y a un problème avec les anémones. C'est que ça bouge partout dans le bac ! Et oui les anémones sont des animaux. Et donc madame fait son footing dans l'aquarium. Or ce petit bijou a un corps TRÈS mou. Vous savez ce que ça donne une élice et un corps très mou ? Eh bah pas grand chose de bien. Et vous savez où il y a une élice ? Dans la filtration et ouais faut bien faire remonter l'eau pour la filtrer. Heureusement il y a des systèmes pour garantir la sécurité de ces petits êtres mais on prend toujours un risque. mais bref comme je l'ai dis de toute façon les poissons clowns n'ont pas forcément besoin d'une anémone pour vivre. D'ailleurs attention si vous voulez avoir un poisson clown, il faut toujours en prendre un couple ou un groupe. Et vous pouvez juste en prendre 2 qui vous plaisent car l'un des deux va transitionner pour devenir femelle dans tous les cas. Eh ouais comme quoi les trans c'est naturel au final.Mais bon si vous ce que vous voulez faire c'est vraiment mettre 300€ dans une manette, vous pouvez lire le test juste en dessous.