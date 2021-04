(TEST) Story of Seasons : Pioneers of Olive Town (Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 15 avril 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

L'amour est dans le blé

Toujours désireux de nous faire découvrir sa culture de bouseux, puisqu'il descend d'une longue lignée de paysans crasseux, Vincent s'est attelé, entre deux traites, au test de Story of Seasons : Pioneers of Olive Town.Une saga qu'il aime bien parce que, selon ses propres dires : "on est dans la vraie peau d'un paysan, à la seule différence que dans le jeu, le personnage se tape une vraie personne et peut faire des enfants avec, alors que dans la vraie vie, il faut bien dire que la seule chose que se tape un paysan, c'est souvent l'un de ses animaux, d'ailleurs je te laisse, faut que je m'occupe de mes poules".Bref.