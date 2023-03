The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, du gameplay et une Switch spéciale

Publié le Mercredi 29 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sort le 12 mai prochain, sur Nintendo Switch. M. Eiji Aonuma, producer de la saga, a proposé une nouvelle vidéo de gameplay. L'occasion de découvrir un nouveau pouvoir de Link, de nouveaux décors, et un univers qui semble toujours aussi vide.Ce sera, quoi qu'il en soit, LE jeu du mois de mai. Et du mois de juin. Et juillet-août. Voire de l'année.De plus, une nouvelle Nintendo Switch aux couleurs du jeu sort, elle, le 28 avril. Elle sera décorée par des éléments graphiques de la saga, notamment le légendaire blason d’Hyrule sur la partie avant de la station d’accueil. Le 12 mai, une manette Nintendo Switch Pro et une pochette de transport Nintendo Switch, toutes deux ornées de designs issus du jeu, sortiront aussi.