- Ride 5 annoncé

Publié le Vendredi 14 avril 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Le retour du grand Vroum

Les spécialistes du jeu de moto, les italiens du studio Milestone, ont annoncé le développement de Ride 5, leur nouvel opus de simulation de deux roues. Il est prévu pour le 24 août sur PC, PS5 et Xbox Series.Pour la première fois, un mode carrière guidé par un narrateur, permettra de faire ses armes jusqu'à devenir un champion. 10 rivaux sont prévus dans ce mode carrière, pour pimenter un peu les courses. Au fil de vos prestations, vous aurez des objectifs à atteindre. 4 chemins de carrière seront proposés. Des défis secondaires sont également prévus, avec plus de 200 événements jouables.Ajoutez un mode Endurance avec désormais la possibilité de sauvegarder et de revenir en arrière de quelques secondes, les modes Course Unique et Contre-la-montre...On nous promet une météo dynamique, des motos plus réalistes, plus jolies, un gameplay amélioré et j'en passe.Le jeu sera jouable sur écran partagé et en ligne, en cross-platform.