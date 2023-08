- Quantum Recharged est sorti

Publié le Vendredi 18 août 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

De retour 40 ans après son prédécesseur

On vous parlait il y a quelques jours de la sortie prochaine de Quantum Recharged, le nouveau jeu arcade d'Atari.Et bien le jeu est à présent disponible sur PC, Switch , PS4, PS5 et Xbox Series.Quantum Recharged est l'héritié de Quantum, né sur arcade il y a une quarantaine d'années.Vous retrouverez le gameplay bien connu du titre, qui vous demandera de créer des zones à l'aide de la trainée laissée par votre vaisseau, zones qui détruiront les ennemis qu'elles englobent.Le tout a bien entendu été modernisé, avec plus de contenu et de meilleurs graphismes.