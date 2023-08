(Test) Atlas Fallen (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Vendredi 18 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Le mirage est passé

Atlas Fallen, un des jeux les plus hypes de cet été, avec Remnant II et Baldur's Gate III a reçu des retours assez peu élogieux de la part de la presse et d'une partie de la communauté.Sans pour autant être le pétard mouillé que certains décrivent, forcé d'admettre qu'Atlas Fallen n'est pas au niveau des attentes qu'il a généré.Qu'on se le dise, les premières heures de jeu sont une purge, mais poussez un peu, et le jeu se révèlera pas si mal, pas extraordinaire, mais plutôt sympa, avec une mécanique de combat originale et rafraîchissante.